فيورنتينا يحقق فوزا مثيرا على كييفو فيرونا

الخليج 365-

افتتح الكولومبي لويس مورييل التسجيل (ق4) ليتقدم فيورنتينا بهدف على صاحب الأرض، قبل أن يعزز ماركو بيناسي من تقدم فريقه بهدف ثانٍ (ق26).

لكن قبل نهاية الشوط الأول، تمكن كييفو فيرونا من تقليص الفارق عبر البولندي ماريوش ستيمبينسكي (ق38).

وفي الشوط الثاني، استطاع صاحب الأرض إدراك التعادل بفضل ركلة جزاء احتسبت بسبب لمسة يد على بيناسي داخل منطقة الجزاء، ما تسبب في طرد اللاعب.



وتمكن سيرجيو بيليسييه من تحويل ركلة الجزاء إلى هدف (ق60) ليتعادل لفريقه 2-2.

لكن برغم النقص العددي عقب طرد بيناسي، استطاع فيورنتينا التقدم مجددا بفضل فيديريكو كييزا الذي تمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه (ق79) بعد هجمة مرتدة.

وبعدها بدقائق قليلة، هز كييزا الشباك مجددا مسجلا الهدف الرابع لفيورنتينا (ق86) قبل أن يتمكن كييفو من تقليص الفارق عبر الصربي فيليب جورجيفيتش (ق89)، لينتهي اللقاء بفوز فيورنتينا على صاحب الأرض 4-3

وبهذا الفوز، رفع فيورنتينا رصيده لـ30 نقطة في المركز التاسع، في حين تجمد رصيد كييفو عند ثماني نقاط في قاع ترتيب السيري آ الذي ينفرد يوفنتوس بصدارته متقدما بثماني نقاط عن نابولي الوصيف، علما بأن اليوفي سيحل ضيفا على لاتسيو اليوم الأحد ضمن منافسات نفس الجولة.

