انت الان تتابع ميدو جابر ينتقل إلى المقاصة.. تعرف على تفاصيل الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

قبل أيام قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أعلن نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعاقده مع ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 3 مواسم ونصف بداية من انتقالات يناير الجاري، وقام اللاعب بالتوقيع ظهر اليوم الأحد، على عقود انضمامه للفريق الفيومي، في مقر شركة المقاصة، في صفقة لم يعلن مسئولو الناديين عن قيمتها، إلا أن مصدرا داخل المقاصة أكد أن تكلفتها 6 ملايين جنيه، سيتم خصمها من صفقة محمود وحيد الذي انتقل للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويوجد الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات بالمقاصة حاليًا في النادي الأهلي للحصول على الاستغناء الخاص بميدو جابر من مسئولي الأهلي، ومعه اللاعب أيضًا للتوقيع على ما يفيد بانتهاء علاقته بالنادي الأهلي، وسيقوم وليد هويدي مدير الكرة بقيد اللاعب في قائمة المقاصة ويحق له المشاركة في مباراة المقاصة أمام الزمالك