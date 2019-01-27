- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع ميدو جابر ينتقل إلى المقاصة.. تعرف على تفاصيل الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
قبل أيام قليلة من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أعلن نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، تعاقده مع ميدو جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 3 مواسم ونصف بداية من انتقالات يناير الجاري، وقام اللاعب بالتوقيع ظهر اليوم الأحد، على عقود انضمامه للفريق الفيومي، في مقر شركة المقاصة، في صفقة لم يعلن مسئولو الناديين عن قيمتها، إلا أن مصدرا داخل المقاصة أكد أن تكلفتها 6 ملايين جنيه، سيتم خصمها من صفقة محمود وحيد الذي انتقل للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الحالية.
ويوجد الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات بالمقاصة حاليًا في النادي الأهلي للحصول على الاستغناء الخاص بميدو جابر من مسئولي الأهلي، ومعه اللاعب أيضًا للتوقيع على ما يفيد بانتهاء علاقته بالنادي الأهلي، وسيقوم وليد هويدي مدير الكرة بقيد اللاعب في قائمة المقاصة ويحق له المشاركة في مباراة المقاصة أمام الزمالك
ويوجد الدكتور عصام سراج، مدير التعاقدات بالمقاصة حاليًا في النادي الأهلي للحصول على الاستغناء الخاص بميدو جابر من مسئولي الأهلي، ومعه اللاعب أيضًا للتوقيع على ما يفيد بانتهاء علاقته بالنادي الأهلي، وسيقوم وليد هويدي مدير الكرة بقيد اللاعب في قائمة المقاصة ويحق له المشاركة في مباراة المقاصة أمام الزمالك المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء بالدوري، وإن كان قرار اختياره في التشكيل يعود للرؤية الفنية للجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف.
وانضم ميدو جابر إلى الأهلي في أغسطس 2016 قادمًا من مصر المقاصة، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 7 ملايين جنيه، بجانب إعارة أحمد الشيخ للفريق الفيومي، ولم يشارك هذا الموسم إلا في 6 مباريات فقط، بواقع 4 مباريات في بطولة الدوري، ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو جابر ينتقل إلى المقاصة.. تعرف على تفاصيل الصفقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.