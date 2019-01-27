فرج عامر: سعيد برغبة بيراميدز في شراء لاعبي الزمالك

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تحرير:أحمد ثروت ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م
عبر فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن فرحته لرغبة تعاقد نادى بيراميدز مع أبناء ناديه السكندرى طارق حامد ومحمود عبد العزيز سابقا والفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حاليا، وذلك عندما عرض تركي آل الشيخ مالك نادى بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية على الفريق الأبيض صفقة تبادلية مع الثنائى مقابل عدد من لاعبي الفريق بالإضافة إلى مبلغ مالى، عقب مواجهة قوية بين الفريقين يوم الخميس الماضى ببطولة الدورى الممتاز، والظهور بأداء مميز خلال اللقاء للفريقين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى.
وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "سعيد جدا بإصرار بيراميدز على شراء أبناء سموحة ونجوم الزمالك الحاليين طارق حامد ومحمود عبد العزيز بصفتهما أفضل لاعبي خط وسط مدافع في الدوري المصري، مع التأكد من صعوبة استغناء الزمالك على أي منهما". سعيد جدا باصرار بيراميدز علي شراءابناء سموحة ونجوم الزمالك حاليا
وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "سعيد جدا بإصرار بيراميدز على شراء أبناء سموحة ونجوم الزمالك الحاليين طارق حامد ومحمود عبد العزيز بصفتهما أفضل لاعبي خط وسط مدافع في الدوري المصري، مع التأكد من صعوبة استغناء الزمالك على أي منهما".— Farag Amer (@FaragAmer_)
سعيد جدا باصرار بيراميدز علي شراءابناء سموحة ونجوم الزمالك حاليا طارق حامد ومحمود عبد العزيز بصفتها افضل لاعبي خط وسط في الدوري المصري ، مع التأكد من صعوبة إستغناء الزمالك علي اي منهما— Farag Amer (@FaragAmer_) January 27, 2019
يذكر ان الثنائي انتقالا لصفوف الزمالك من سموحة انضم طارق حامد للزمالك مقابل 7 ملايين جنيه بينما انتقل محمود عبدالعزيز مقابل 12 مليون جنيه.
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