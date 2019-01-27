انت الان تتابع فرج عامر: سعيد برغبة بيراميدز في شراء لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٥٥ م

عبر فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن فرحته لرغبة تعاقد نادى بيراميدز مع أبناء ناديه السكندرى طارق حامد ومحمود عبد العزيز سابقا والفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حاليا، وذلك عندما عرض تركي آل الشيخ مالك نادى بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية على الفريق الأبيض صفقة تبادلية مع الثنائى مقابل عدد من لاعبي الفريق بالإضافة إلى مبلغ مالى، عقب مواجهة قوية بين الفريقين يوم الخميس الماضى ببطولة الدورى الممتاز، والظهور بأداء مميز خلال اللقاء للفريقين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابى.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "سعيد جدا بإصرار بيراميدز على شراء أبناء سموحة ونجوم الزمالك الحاليين طارق حامد ومحمود عبد العزيز بصفتهما أفضل لاعبي خط وسط مدافع في الدوري المصري، مع التأكد من صعوبة استغناء الزمالك على أي منهما". سعيد جدا باصرار بيراميدز علي شراءابناء سموحة ونجوم الزمالك حاليا