انت الان تتابع رئيس الزمالك للأهلي: «تركي كسبكم بعبد الله السعيد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، سيتحمل تكاليف صفقة انضمام المهاجم المغربي خالد بوطيب القادم من نادي مالاتيا سبور التركي إلى صفوف الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك عبر فيديو نُشر عبر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، وجه فيه رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا: «العلاقة بيننا وبين المستشار تركي آل الشيخ علاقة محترمة.. إوعوا تفسدوها.. وأنا سعيد».

وتابع رئيس الزمالك: «لما تركي آل الشيخ حب يكسب الأهلي جاب عبد الله السعيد، في الوقت الذي أحضر لينا فيه 7 لاعبين، وحتى قولتله هو إحنا داخلين حرب عالمية، ودار بيني وبينه مكالمة بعد نهاية المباراة قولتله إنت جايبلي خربين ده ماتش كورة مش حرب». وواصل حديثه: «آل الشيخ هو من أتى بالمدرب