الان تتابع الهلال يستعيد الدوليين ويحافظ على الصدارة بخماسية في الفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

واصل فريق الهلال صدارته لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد تغلبه على مضيفه نادي الفيحاء بنتيجة 5-1 ضمن لقاءات الجولة الـ17 على ملعب مدينة الملك سلمان في المجمعة.

في الدقيقة الـ7 أخطأ حارس فريق الهلال علي الحبسي في إبعاد الكورة ليأخذها مهاجم الفيحاء اسبريلا و يسدد الكرة تجاه الشباك الهلالية، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي لمسة اليد من قبل مهاجم الفيحاء.

وواصل الأزرق ضغطه ونتج عن الضغط أول أهداف المباراة بالدقيقة الـ26 بعد صناعة رائعة من محمد البريك لزميله جوناثان سوريانو، بالدقيقة الـ28 عاد اسبريلا ليهدد المرمى الهلال حيث سدد من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة اعتلت القائم، في الدقيقة الـ32 مرر عبدالله عطيف الكرة لسوريانو حيث سدد بقوة لكن حارس الفيحاء تصد لها، و بعدها بدقيقة رفع محمد البريك الكرة لزميله المدافع بوتيا ليضربها برأسه وتصطدم بالعارضة، في الدقيقة الـ42 مرر قوميز تمريرة رائعه لزميله سوريانو ليعلن الهدف الثاني للهلال.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة ضرب علي البليهي كرة رائعة برأسه تصدى لها حارس الفيحاء مسلم آل فريج لينتهي الشوط الأول بتقدم هلالي بهدفين دون رد.

في الشوط الثاني تراجع مستوى الفريق الهلالي في أول 6 دقائق من زمن الشوط، في الدقيقة الـ51 أخطأ علي البليهي في كرة حاول أن يعيدها إلى زميله الحارس علي الحبسي و لكن التقطها اسبريلا و قام بالتصدي علي الحبسي.

في الدقيقة الـ54 مرر البديل نواف العابد الكرة لقائد الفريق إدواردو ليقوم بالتسديد وتسجيل ثالث أهداف الأزرق، وفي الدقيقة الـ56 مرر كاريلو تمريرة لإدوارد ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ويعلن هدف الهلال الرابع و الهدف الـ61 له مع الزعيم.

في الدقيقة الـ70 عاد أسبريلا و هدد المرمى الهلالي ولكن علي الحبسي تصدى للكرة، وفي الدقيقة الـ77 مرر ادواردو تمريرة لزميله قوميز ليسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء و تمر أعلى القائم، في الدقيقة الـ81 عاد البليهي ليخطئ مجددًا ويستفيد من الخطأ لاعب الفيحاء ضيف الله القرني ليسجل أول أهداف الفريق الفيحاوي، في الدقيقة الـ83 مرر العابد تمريرة رائعه لقوميز داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة ويسجل خامس أهداف الهلال ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الـ VAR ووجود لمسة يد على قوميز، في الدقيقة الأخيرة سجل ريفاس خامس أهداف الهلال ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة ويواصل الهلال صدارته الدوري بـ40 نقطة ويأتي الفيحاء في مركز الـ13 برصيد 15 نقطة.