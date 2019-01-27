الامارات | شرطة أبوظبي تحث الجماهير على التحلي بـ"الروح الرياضية"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحث الجماهير على التحلي بـ"الروح الرياضية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبو ظبي في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمهور الإماراتي إلى التحلي بالروح الرياضية، والتشجيع بأسلوب حضاري داخل الملعب وخارجه خلال مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب القطري والتي ستقام غدا.

كما حثت شرطة أبوظبي الجماهير على الابتعاد عن التغريدات السلبية، التي من شأنها أن تؤجج الاحتقان، وتُفقدهم متعة الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

ويستضيف استاد محمد بن زايد، في السادسة من مساء الثلاثاء مباراة الأبيض ضد قطر في الدور نصف نهائي من كأس آسيا، 2019.