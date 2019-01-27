المقاصة يعلن جاهزية جون أنطوي لمواجهة الزمالك

لاعبي مصر المقاصة كتب: محمد اللاهوني أعلن وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة جاهزية الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق لخوض لقاء الزمالك بعد غدٍ الثلاثاء في الدوري الممتاز.

وأكد هويدي لـ"بوابة الوفد" أن أنطوي تخلص من إصابته التي تعرض لها

وخسر المقاصة بلاثية دون رد أمام الأهلي يوم الخميس الماضي.

الدوري الممتاز.وأكد هويدي لـ"بوابة الوفد" أن أنطوي تخلص من إصابته التي تعرض لهاوأبعدته عن مباراتي المقاولون والأهلي موضحاً أن أنطوي أصبح جاهز طبياً وسيحدد الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف جاهزيته البدنية.وخسر المقاصة بلاثية دون رد أمام الأهلي يوم الخميس الماضي.

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