شاهد.. برشلونة يكتفي بثنائية في جيرونا بالدوري الاسباني

كتب - عادل أبو الفضل:

تمكن برشلونة من تحقيق الفوز على جيرونا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب إستادي مونتيليفي، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الاسباني.

بدأ فريق برشلونة المباراة بضغط محاولاً إحراز هدف مبكر، حتى تمكن سيميدو من إستغلال فشل مدافعي جيرونا من إبعاد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بنجاح في المرمى في الدقيقة 9.

واستمر فريق برشلونة في مواصلة الضغط لتعزيز الهدف، وأهدر لاعبوه عددا من فرص التهديف.

وحاول جيرونا إستغلال الهجمات المرتدة لإحراز هدف التعادل، ولاحت له أكثر من فرصة خطيرة للتهديف، ولكن دفاع برشلونة وحارس مرماه استطاع التعامل مع تلك الكرات بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني تلقى جيرونا ضربة موجعة حينما تعرض اللاعب بيرناردو ايسبينوسا، للطرد

في الدقيقة 51، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد حالة الطرد سيطر برشلونة على مجريات اللعب، بشكل كامل، وأهدر لاعبيه العديد من الفرص التهديفية التي كان من الممكن أن تضاعف النتيجة.

وفي الدقيقة 68 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة، بعد إنفراده بحارس مرمى جيرونا ليضع الكرة من فوقه بشكل رائع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 49 نقطة مواصلاً تصدره والحفاظ على فارق الخمس نقاط بينه وبين أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

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