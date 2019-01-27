الصفاقسي يفوز على الزمالك فى ثاني مباراه البطولة العربية لسيدات الطائرة

كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

فاز فريق الصفاقسى التونسى للسيدات للكرة الطائرة على الزمالك 3 / 0 في تاتى مباريات اليوم الأول للبطولة العربيه لانديه السيدات رقم 20 التى تقام على ملاعب الصالة المغطاه رقم 2 بهيئة ستاد القاهرة الدولى والتى تستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل.

جاءت نتائج الأشواط 25 /15 والشوط الثاني 25/19 والشوط الثالث 25 /21 لصالح الصفاقسي ، وكان الإرسال القوي وحوائط الصد ثمه يتميز بها الفريقين طوال المباراة وخاصة الصفاقسى.

ادار المباراه بنجاح نخبه من الحكام الدوليين هم كل من محمد خاتم البحرين

وأمان محمد مصر وراقب المباراه كل من إبراهيم النعمه قطر وخالد الحنطوبي الإمارات أما المراقبه الفنيه للمباراه فتولاها كل من الكابتن هناء حمزه والسيد عبدالله كايد الكويت.

وحضر فعاليات البطوله الدكتور بشير علوان عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأردني ورئيس لجنه الإحتكام بالبطوله والكابتن أحمد عبدالدايم مدير عام الاتحاد ومدير البطوله العربيه.