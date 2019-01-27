حمدي فتحي ينضم لقائمة مستشفى الأهلي

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تلقى الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ضربة قوية بعد تأكد غياب حمدي فتحي لاعب الوسط المنضم حديثاً من صفوف إنبي لمدة 10 أيام على أقل تقدير.
واشتكى حمدي فتحي من آلام في العضلة الضامة ، وخضع لفحص طبي على هامش مران اليوم الأحد أثبت إصابته بإجهاد عضلي ليغيب عن الفريق لمدة
ويغيب حمدي فتحي عن الفريق في مباراة وادي دجلة غداً الاثنين بالدوري كما يغيب عن لقاء سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير المقبل بدوري أبطال أفريقيا ثم لقاء إنبي يوم 5 من الشهر ذاته بالدوري.
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