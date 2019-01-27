شاهد.. ليونيل ميسي يسجل هدف برشلونة الثاني في جيرونا بالدوري الإسباني

ليو ميسي كتب- محمد معتز صلاح الدين عزز برشلونة نتيجة اللقاء أمام جيرونا، وسجل الهدف الثاني، خلال مباراة الفريقين، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من الواحدة والعشرين من الدوري الإسباني سجل ليو ميسي هدف برشلونة الثاني، في الدقيقة 69، بعد تمريرة عرضية من خوردي ألبا، سددها ليو ميسي من فوق حارس جيرونا. شاهد هدف الثاني..

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