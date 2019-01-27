فارس زكريا يفوز ببطولة سماش j5 لناشئي التنس

كتب - محمد صبحي توج لاعب التنس المصري فارس زكريا ببطولة أكاديمية سماش j5 للتنس ناشئين اليوم الأحد بعد تغلبه على منافسه الإسباني الكساندرو الفاريز. تغلبه على منافسه الإسباني الكساندرو الفاريز. وفاز فارس زكريا على الإسباني الكساندرو الفاريز بشوطين دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: ( 6-2 ، 6-3 ).

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