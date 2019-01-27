حمدي فتحي على رأس غيابات الأهلي أمام وادي دجلة

حمدي فتحي كتب – محمد اللاهوني شهدت قائمة فريق الأهلي التي أعلنها المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي غيابات بالجملة عن لقاء وادي دجلة لأسباب مختلفة. ويحل الأهلي ضيفاً على وادي دجلة غداً الاثنين في الجولة العشرين للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت. غداً الاثنين في الجولة العشرين للدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت. وخرج من القائمة حارس المرمى علي لطفي وإسلام محارب لأسباب فنية بينما استبعد لاسارتي الثنائي حمدي فتحي وأحمد علاء للإجهاد وأحمد فتحي ومحمد نجيب وأكرم توفيق ووليد سليمان وأحمد الشيخ والمغربي وليد أزارو ومروان محسن ومحمد محمود وحسام عاشور للإصابة.

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