صلاح محسن وجيرالدو يعودان لقائمة الأهلي أمام وادي دجلة

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، أعلن قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الاثنين، باستادبتروسبورت في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.
وتضم القائمة، 20 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي؛ محمد هاني،
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