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صلاح محسن وجيرالدو يعودان لقائمة الأهلي أمام وادي دجلة

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صلاح محسن وجيرالدو يعودان لقائمة الأهلي أمام وادي دجلةصلاح محسن -ارشيفية
كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، أعلن قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الاثنين، باستاد

بتروسبورت في الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وتضم القائمة، 20 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي؛ محمد هاني،

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وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي؛ عمرو السولية، وهشام محمد، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وأحمد حمودي، وجيرالدو؛ صلاح محسن.

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