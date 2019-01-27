شاهد.. برشلونة يتقدم على جيرونا في الشوط الأول

انهى برشلونة الشوط الأول من مباراته أمام جيرونا متقدمًا بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الأن على ملعب إستادي مونتيليفي، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الاسباني.
بدأ فريق برشلونة المباراة بضغط محاولاً إحراز هدف مبكر، حتى تمكن سيميدو من إستغلال فشلمدافعي جيرونا من إبعاد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بنجاح في المرمى في الدقيقة 9.
واستمر فريق برشلونة في مواصلة الضغط لتعزيز الهدف، وأهدر لاعبوه عددا من فرص التهديف.
وحاول جيرونا إستغلال الهجمات المرتدة لإحراز
حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف سيميدو.
ويحتل برشلونة المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه، ومازال أمام الفريق الكتالوني فرصة لزيادة الفارق حال تحقيقه الفوز على جيرونا.
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