ننشر نتائج مباريات الخانكة فى دورى القليوبية لكرة القدم

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أقيمت بإدارة الخانكة مباريات الأدوار التمهيدية لتصفيات دورى القليوبية لكرة القدم " كأس المحافظ سابقا " .
حيث التقى فى اليوم الأول مركز شباب الخصوص مع مركز شباب أبو زعبل ليفوز الخصوص بهدفين مقابل لا شيء، و المباراة الثانيةبين مركز شباب سرياقوس ومركز شباب عرب الأربعين ليفوز سرياقوس بهدف واحد مقابل لا شئ .
وفى اليوم الثانى مباراة الأولى بين مركز شباب كفر عبيان و مركز شباب عرب
يأتى دورى القليوبية تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط مدير عام المديرية واشراف هانى أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة.
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