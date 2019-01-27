ننشر نتائج مباريات الخانكة فى دورى القليوبية لكرة القدم

دورى القليوبية لكرة القدم

كتب - محمد عبد الحميد

أقيمت بإدارة الخانكة مباريات الأدوار التمهيدية لتصفيات دورى القليوبية لكرة القدم " كأس المحافظ سابقا " .

حيث التقى فى اليوم الأول مركز شباب الخصوص مع مركز شباب أبو زعبل ليفوز الخصوص بهدفين مقابل لا شيء، و المباراة الثانية

بين مركز شباب سرياقوس ومركز شباب عرب الأربعين ليفوز سرياقوس بهدف واحد مقابل لا شئ .

وفى اليوم الثانى مباراة الأولى بين مركز شباب كفر عبيان و مركز شباب عرب

العبايدة فاز فيها عبيان بهدف مقابل لا شئ ، والثانية فاز فيها مركز شباب المنايل على مركز شباب سندوه بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين .

يأتى دورى القليوبية تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط مدير عام المديرية واشراف هانى أبو السعود مدير إدارة شباب الخانكة.