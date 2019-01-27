اونلاين | مباشر .. شاهد مباراة ريال مدريد واسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر .. شاهد مباراة ريال مدريد واسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول Real Madrid vs RCD Espanyol في الدوري الأسباني ( الليجا ) موسم 2018 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت تعليق علي محمد علي. حيث يستضيف ملعب بارو مباراة تجمع فريق اسبانيول صاحب الأرض والجمهور مع الضيوف فريق ريال مدريد في مباراة يبحث فيها ريال مدريد عن الفوز ومواصله انتصاراته من أجل منافسة أتلتيكو علي الوصافه , لقاء قوي منتظر اليوم حيث سيقام اللقاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والساعة العاشرة بتوقيت السعودية وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرون من منافسات الدوري الأسباني 2018 , مباراة ريال مدريد واسبانيول يقودها طاقم تحكيمي بقيادة الحكم الحكم: خوسي ماريا سانشيز مارتينيز.

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