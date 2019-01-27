اونلاين | انطلاق الان مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر يلا شوت ريال اليوم كورة اون لاين يوتيوب الاسطورة ماتش ريال ضد اسبانيول

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ويمكن للجميع الحصول على رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني حيث ستنقل المباراة في تمام التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والحادي عشر وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت أبوظبي وفي تمام السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت غريتش GMT حيث أن مباراة ريال مدريد مع إسبانيول قد انتهت بفوز ريال مدريد في مباراة الدور الاول على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف دون مقابل في ظل موسم ضعيف للغاية للفريق الميرنجي وصادم لجماهيرة التي تعود على رؤيته كبطل.

أون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم الأحد في الدوري الإسباني فقد حصلت العديد من القنوات على البث المباشر لنقل المباراة للجماهير ومنها قنوات بي إن سبورت القطرية beIN SPORTS HD 3 الرياضية العربية حيث سيتولي الحكم خيسوس خيل مانزانو قيادة مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول اليوم من أرض ملعب الباور 8 كحكم ساحة والتي سيحاول خلالها فريق اسبانيول العودة للانتصارات وتحقيق النتائج الجيدة التي غابت في أخر مباراتين في الدوري بعدما خسر فيهم فقد فاز في مباراتين من أخر عشر مواجهات وخسر في ثمانية.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الأحد في الدوري الإسباني 27-1-2019 ميلادياً و 21 جماد الأول 1444 هجرياً عبر العديد من السيرفرات وبجودة عالية وبدون تقطيع فقد احتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 36 نقطة خسر خلالهما في 6 مباريات في حين يأتي إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة خسر خلالهما في 10 مواجهات كثاني أكثر الفرق هزيمة