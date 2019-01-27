اونلاين | بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في اطار تطور موقعنا علي تقديم الأفضل وحرصُا من موقع الخليج 365 على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، والتى ستقام اليوم الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة بعدما عاد للانتصارات، وتمكن من تحقيق الفوز على ريال بيتيس وإشبيلية بالدوري الإسباني، وعلى جيرونا الذي سيواجه برشلونة اليوم أيضًا، بنتيجة 4–2 في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويواجه المرينجي نظيره إسبانيول اليوم، من أجل خطف النقاط الثلاث، للتقدم في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث أنه يحتل المركز الرابع، متساويًأ مع إشبيلية الذي يحتل المركز الثالث في النقاط.

وكان ريال مدريد حقق الفوز على إسبانيول في الدور الأول بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وخاض ريال مدريد 20 مباراة في الدوري الإسباني حتى الآن، وتمكن من الفوز في 11 مباراة، بينما تعادل في 3 مباريات، وخسر في 6.

ويحتل الملكي المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الليجا برصيد 36 نقطة، بينما يحتل إسبانيول المركز ال13 برصيد 24 نقطة.