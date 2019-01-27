اونلاين | شاهد مباشرة | مباراة اسبانيول × ريال مدريد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد مباشرة | مباراة اسبانيول × ريال مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف إسبانيول، مساء اليوم الأحد، نظيره ريال مدريد، في إطار مباريات الجولة الـ21، من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ويستهدف ريال مدريد رد اعتباره على هذا الملعب بعد الخسارة فيه بمباراة الموسم الماضي بهدف نظيف أحرزه جيرارد مورينو.

إسبانيول هذا الموسم وحتى الآن بعد مرور 20 جولة يحتل المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ضيفه الملكي المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة، وسيحاول تحقيق الفوز لاستعادة المركز الثالث من إشبيلية الذي يتفوق عليه تهديفيًّا بعدد النقاط ذاتها.

لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى في ملعب “سانتياغو برنابيو” بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

وفاز الميرنغي على جيرونا بنتيجة 4\2، في ذهاب دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا بتوقيت القدس المحتلة و القاهرة، الحادية عشرة إلا ربعًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة “Beinsports HD3″، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.