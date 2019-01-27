اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الإسباني

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يستقبل فريق إسبانيول ضيفه الثقيل ريال مدريد على استاد كورنيلا البرات اليوم الأحد 27 يناير 2019، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم 2018/2019.

تمكن ريال مدريد من تحقيق فوزاً هاماً على حساب جيرونا برباعية نظيفة مقابل هدفين في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم الخميس الماضي في معقل الفريق الملكي على ملعب “سانتياجو بيرنابيو”.

ويتواجد الميرنجي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، حيث لعب الفريق 20 مباراة، فاز في 11 مواجهة وكان التعادل حاضراً في ثلاثة وخسر في 6 مباريات.

لعب إسبانيول أخر مبارياته في الليجا أمام إيبار صاحب المركز الـ11 بجدول ترتيب الفرق العام، وخسر في من إيبار بنتيجة 3-0، ويتواجد إسبانيول في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، ومنذ بداية الدوري الإسباني للموسم الجاري حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسرة في 10 مواجهات.

خاض ريال مدريد عدداً من مبارياته الماضية بغياب كوكبة من نجومه الذين تعرضوا للإصابات، واستعاد الفريق عدداً منهم ما عدا حارس المرمى كيلور نافاس وخيسوس فاييخو، ولن تشهد قائمة الملكي لمواجهة إسبانيول أي غيابات أخرى بسبب الإيقاف.

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق ريال مدريد على الطريقة المعتاد عليها في الملعب، وذلك بعودة كارباخال ومارسيلو في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، وفي الهجوم فينيسيوس وبنزيمة وفاسكيز.

تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – داني كارباخال

داني سيبايوس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمه – لوكاس فاسكيز

ستكون إمكانية مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر متاحة عبر قناة BeIN SPORT HD 3 الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإسباني، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المواجهة للمعلق حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 9:45 بتوقيت مصر.