اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر 27-1-2019 الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر 27-1-2019 الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف فريق إسبانيول , مساء اليوم الأحد , نظيره فريق ريال مدريد , في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإسباني الدرجة الأولى ” الليجا ” , في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ” كورنيلا البرات ” .
ويحتل فريق ريال مدريد المركز مؤقتاً في سلم الترتيب العام برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن إشبيلية الذي فاز أمس بنفس الجولة , في حين يحتل فريق إسبانيول المركز الثالث عشر في سلم الترتيب العام برصيد 24 نقطة مؤقتاً .
ويسعى فريق ريال مدريد في هذا اللقاء الى مواصلة سلسلة نتائجه الجيدة وحصد النقاط الثلاث من أجل إستعادة المركز الرابع ومواصلة المنافسة على اللقب , بينما يتطلع إسبانيول للخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه وبين جماهيره .
وستقام المباراة عند الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت كل من السعودية وتركيا والعراق واليمن والبحرين والكويت وقطر وجزر القمر , بينما ستقام 9:45 مساءً بتوقيت كلٍ من فلسطين ولبنان والأردن وسوريا و السودان وليبيا ومصر .
بينما ستقام عند الساعة 8:45 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب , 7:45 بتوقيت موريتانيا وغرينيتش , 11:45 بتوقيت الإمارات وسلطة عمان , وستنقل المباراة على قناة ( بي إن سبورت 3 ) , وسيعلق عليها المعلق ( حفيظ الدراجي )
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