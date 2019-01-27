اونلاين | NOW:«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد اسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

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NOW:«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد اسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

ستبدأ الجولة21 في الدوري الأسباني في نهاية هذا الأسبوع ، ويحتل ريال مدريد صاحب المركز الثالث المركز الثالث عشر في إسبانيول في برشلونة يوم الأحد. ريال مدريد هو 11-3-6 برصيد 36 نقطة ، لكن النادي يتخلف حاليا عن برشلونة برصيد 10 نقاط. وفي الوقت نفسه ، يتساوى اسبانيول 7-3-10 برصيد 24 نقطة لكنه يتخلف بفارق أربع نقاط فقط عن الهبوط في ما يبدو أنه معركة هبوط للفرق تصل إلى ثمانية مراكز ، بفارق ست نقاط بفارق ثماني نقاط إلى 18. لا يزال ريال مدريد إلى حد ما في صراع اللقب ، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يصطاد برشلونة. هذه هي ألعاب لوس بلانش التي تحتاج إلى ثلاث نقاط من محاولة العودة بقوة إلى معركة اللقب.

NOW:«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد اسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

إليك طريقة مشاهدة المباراة ومعرفة ما يلي:

الدوري الاسباني: ريال مدريد ضد اسبانيول

التاريخ: الأحد ، 27 كانون الثاني

الوقت: 2:45 مساءً ET 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

الموقع: ملعب RCDE في برشلونة

قناة تلفزيونية: beIN Spors

البث: الخليج 365 مباشر Live HD

NOW:«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد اسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

توقعات نتيجة مباراة ريال مدريد واسبانيول

ريال مدريد: الفوز بنتيجة 2-0 على أشبيلية في نهاية الأسبوع الماضي يمنح هذا الفريق دفعة من الزخم ، وهذا الفريق يحتاج إليه بعد نصف غير متناسق من الموسم. في الأسابيع المقبلة ، يواجه ريال مدريد أياكس في دوري الأبطال ويتعين عليه مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري. لقد حان الوقت لتجميع النقاط قبل بعض المباريات التي لا بد لها من الفوز أمام المنافسين الأربعة الأوائل.

«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد اسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

اسبانيول: هذا واحد من أسوأ الفرق المهاجمة في الدوري برصيد 21 هدفاً في 20 مباراة. لم يكن هناك الكثير من الإبداع في الوسط ، وعلى الرغم من أن الدفاع لم يكن ضعيفًا إلى حدٍ ما ، إلا أن الأخطاء كانت قد قضت على هذا الفريق في الكثير من المباريات. إسبانيول له هدف واحد سجل في مباراتيه الأخيرتين.

NOW:«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد اسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت

ريال مدريد مقابل اسبانيول التنبؤ

سيرجيو راموس يسجل هدفاً ، يضع لوكا مودريتش تسديدة من فوق منطقة الجزاء ويفوز ريال مدريد.

NOW:«كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد اسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت