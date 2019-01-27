اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (بث مباشر) مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم لكم الخليج 365 مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر اليوم الأحد 27-1-2019 الموافق 21 جمادى الأولى 1440 هجرياً في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني

حقق الميرينجي فوزًا مهمًا على حساب فريق جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني

أما في الليجا فيظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فبعد أن خاض الملكي 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 11 مباراة وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني

على الجانب الآخر كانت آخر مباريات إسبانيول في الدوري الإٍسباني ضد إيبار صاحب المركز الحادي عشر جدول الترتيب.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني

وخسروا هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث وتلقى عشر هزائم.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر والقنوات الناقلة

البطولة: الدوري الاسباني لكرة القدم

المباراة: إسبانيول ضد ريال مدريد

الملعب: كورنيلا البرات

الموعد: الأحد 27 يناير 2019 ميلادياً،21 جمادى الأولى 1440 هجرياً،22:45 بتوقيت السعودية، 21:45 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر

Digi Sport 1 HD Romania

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Select HD

Movistar+ Partidazo

LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 HD

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر في الدوري الإسباني من هنا