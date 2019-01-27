اونلاين | الشوط الثاني مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر أون لاين يلا شوت LIVE

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مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بث مباشر أون لاين يلا شوت رابط الأسطورة اليوم الأحد 27 يناير، وذلك ضمن الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم، وسوف نقوم بتوفير رابط بث حي مباشر لديربي كتالونيا برشلونة ضد جيرونا بجودة عالية وبدون تقطيع بالتعليق العربي ليستمتع عاشقي اللعبة الأشهر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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يسعى النادي الكتالوني في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز والإحتفاظ بصدارة جدول ترتيب الليغا الأسبانية والتتويج باللقب، حيث إكتسح الفريق الكتالوني تلك المسابقة في السنوات الأخيرة، وسيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية لكافة مباريات الدوري الأسباني مباشرة على الهواء داخل الوطن العربي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3 بالتعليق العربي للمعلق القطري يوسف سيف.

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موعد مباراة برشلونة وجيرونا والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تقام مواجهة برشلونة ضد جيرونا اليوم 27-1-2019، وسيتم بدء اللقاء في تمام الساعة الخامسة وربع مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة وربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب إستادي مونتيليفي معقل جيرونا والذي يتسع إلى حوالي 9 ألاف مُتفرج من المدرجات.

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مواجهة كبيرة ومثيرة ستكون بين برشلونة وجيرونا، حيث يأمل كلاهما في حصد الثلاث نقاط بالمباراة وإسعاد جمهورهم، من أجل مواصلة مشوارهم في البطولة المحلية، ونظراً لأهمية هذا اللقاء فسنقوم بإضافة رابط البث الحي المباشر بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق معدودة، وسنوفر لكم جودات مختلفة تناسب الجميع بمشيئة الله.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا أون لاين

سنضع بين إيديكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وجيرونا بجودة عالية قبل بداية اللقاء بدقائق، تابعونا من خلال تلك الصفحة لتستمتعوا بالمواجهة المنتظرة في الليغا.

وسيدفع فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا بالقوة الضاربة في تلك المباراة نظراً لصعوبة المنافس، خاصة بعد ان أراح المدرب الأسباني العديد من النجوم في لقاء اشبيلية الماضي بكأس الملك الذي تلقى الخسارة به بهدفين دون رد.