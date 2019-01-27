اونلاين | يلا شوت لايف | رابط مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر اليوم في الدوري السعودي

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يستقبل ملعب الملك سلمان واحدة من أهم مباريات الدوري السعودي اليوم، حيث سيلتقي الهلال والفيحاء اليوم الأحد 27 يناير 2019 ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تأهل الهلال إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين على حساب الفيصلي بنتيجة أهداف 3-2 في مباراة قوية للغاية جمعت الفريقين يوم الاثنين الماضي على استاد جامعة الملك سعود، أما محلياً فيحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، ومنذ انطلاق الموسم خاض الهلال 15 مباراة، فاز في 11 وكان التعادل حاضراً في 4 وخسر في واحدة.

وصل الفيحاء إلى دور الـ16 من كأس الملك إلا أنه ودع البطولة بعد خسارة قاسية من النصر بنتيجة 6-0، أما محلياً فيؤدي الفيحاء موسماً غير مقنع، ويتواجد الفريق في المركز الـ13 بجدول ترتيب الفرق العام برصيد 15 نقطة، لعب 16 مباراة وفاز في 4 منهم وتعادل في 3 وخسر في 9 لقاءات.

سيفتقد الهلال لخدمات عبد الرحمن عموري بداعي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده الإمارات في كأس آسيا 2019، ولن تشهد قائمة الزعيم أي غيابات أخرى بداعي الإيقاف أو الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق الهلال مباراته أمام الفيحاء بذات الطريقة المعتاد عليها منذ بداية الموسم، حيث سيدفع بالحبسي في حراسة المرمى، ومن أمامه في الدفاع الرباعي البريك، بوتيا، البليهي والشهراني، وفي الوسط كنو والفرج، وجوميز في قلب الهجوم.

تشكيل الهلال ضد الفيحاء | 4-2-3-1

علي الحبسي

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

سلمان الفرج – محمد كنو

سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – أندريا كارييو

بافيتيمبي جوميز

ستنقل مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة دوري بلس HD1 بتعليق ماجد سعود، وذلك في تمام الساعة 6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ5:20 بتوقيت القاهرة.

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