رياضة | ألبا يقدم هدية جديدة لـ"ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألبا يقدم هدية جديدة لـ"ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل جوردي ألبا الظهير الإيسر لفريق برشلونة الإسباني تقديم الهدايا لزميله ليونيل ميسي على مستوي صناعة الأهداف خلال لقاء جيرونا اليوم بالجولة الحادية والعشرين من الدوري.

وساهم جوردي ألبا في منح ليونيل ميسي تمريرة حاسمة ليسجل منها الهدف الثاني لبرشلونة في شباك جيرونا مساء اليوم بالشوط الثاني من اللقاء.

ذكر حساب ماستر شيب الإسباني، أن ليونيل ميسي سجل في آخر 7 مباريات رسمية لعبها مع برشلونة، وهو الهدف الـ18 من صناعة جوردي ألبا منذ أن لعبوا سويا.. 13 منهم في بطولة الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن برشلونة حسم الشوط الأول بهدف نظيف سجله سيميدو قبل أن يسجل ميسي الهدف الثاني.