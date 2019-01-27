رياضة | ضحية المعركة الخاسرة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة يقترب من ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحية المعركة الخاسرة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة يقترب من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول أبدى اهتمامه بأدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان الذي يقترب من الرحيل عن العملاق الفرنسي. وكان رابيو قد رفض التجديد ل PSG خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مفضلاً الرحيل إلى برشلونة الإسباني مما دفع الجهاز الفني والإدارة لتجميد اللاعب. وكشفت صحيفة ليفربول إيكو المقربة من العملاق الإنجليزي عن رغبة الريدز في التعاقد مع رابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الريدز. وأكدت الصحيفة الإنجليزية عبر موقعها الرسمي أن الوجهة المفضلة لرابيو هي الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة ليفربول. يذكر أن رابيو له الحرية في التفاوض في الفترة الحالية مع أي ناد والتوقيع له والرحيل بالمجان في الصيف.

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