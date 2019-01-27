رياضة | كأس آسيا.. معركة تكسير عظام بين الإمارات وقطر والتاريخ يقول كلمته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس آسيا.. معركة تكسير عظام بين الإمارات وقطر والتاريخ يقول كلمته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر جماهير كرة القدم العربية مشاهدة مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي قطر والإمارات مساء يوم الثلاثاء المقبل ويأتي ذلك ضمن منافيات دور نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.

مباراة عربية خالصة ستجمع بين ما تبقى من 11 منتخباً عربياً شاركوا في البطولة الآسيوية فقد قدم الثنائي مباريات كبيرة بدءاً من دور المجموعات مروراً بالأدوار الإقصائية.

وكان منتخب الإمارات قد تصدر مجموعته برصيد 5 نقاط بينما تخطى دور الستة عشر على حساب قيرغيزستان بنتيجة 3-2 ومن ثم فاز على أستراليا حامل لقب النسخة الماضية بهدف نظبف للهدال علي مبخوت.

وفي المقابل تمكن منتخب قطر من الوصول لنصف النهائي بعد تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط وتخطي عقبة العراق في دور الستة عشر ومن ثم الفوز على كوريا الجنوبية في ربع النهائي.

وتقابل المنتخبان من قبل في 28 مناسبة حيثُ فاز منتخب قطر في 12 مباراة وانتصرت الإمارات في 9 مباريات وحسم التعادل 7 مواجهات بينهما.

ويدخل منتخب الإمارات المباراة على مستعيناً بعاملي الأرض والجمهور بينما قطر لديها أمل كبير في قدرات مهاجمها الفذ المعز علي هداف البطولة برصيد 7 أهداف وصاحب المستوى المميز.

ويمتلك منتخب الإمارات مجموعة من العناصر الرائعة مثل الحارس خالد عيسى والمهاجم علي مبخوت والنجم محمد عبد الرحمن وبندر الأحبابي.