رياضة | الزمالك يخسر من الصفاقسي ببطولة أندية السيدات العربية للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخسر من الصفاقسي ببطولة أندية السيدات العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت المباراه الثانيه في اليوم الأول للبطولة العربيه لانديه السيدات بفوز سيدات نادي الصفاقسي التونسي علي سيدات نادي الزمالك بنتيجه 3 صفر لصالح الصفاقسي في ثاني مباراه بالبطوله علي ملاعب الصالة المغطاه رقم 2 بستاد القاهرة الدولى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي الشوط الاول 25 /15 لصالح الصفاقسي والشوط الثاني 25/19 لصالح الصفاقسي والشوط الثالث 25 /21 لصالح الصفاقسي . وكان الإرسال القوي وحوائط الصد ثمه يتميز بها الفريقين طوال المباراه وادار المباراه بنجاح نخبه من الحكام الدوليين هم كل من محمد خاتم البحرين وأمان محمد مصر وراقب المباراه كل من إبراهيم النعمه قطر وخالد الحنطوبي الإمارات أما المراقبه الفنيه للمباراه فتولاها كل من الكابتن هناء حمزه والسيد عبدالله كايد الكويت. وحضر فعاليات البطوله الدكتور بشير علوان عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأردني ورئيس لجنه الإحتكام بالبطوله والكابتن أحمد عبدالدايم مدير عام الاتحاد ومدير البطوله العربيه.

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