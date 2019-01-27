رياضة | بايرن يضرب شتوتجارت برباعية ويستعيد وصافة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن يضرب شتوتجارت برباعية ويستعيد وصافة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سحق فريق بايرن ميونيخ الألماني نظيره فريق شتوتجارت بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة التاسعة عشر من الدوري.
سجل أهداف بايرن ميونيخ تياجو ألكانتارا في الدقيقة 5، كريستيان جينتنر (هدف في مرماه) في الدقيةق 55، ليون جوريتسكا في الدقيقة 71 وروبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 85 ، بينما أحرز أناستاسيوس دونيس هدف شتوتجارت الوحيد في الدقيقة 26.
وبهذه النتيجة يرفع البايرن رصيده إلى 42 نقطة، ليقفز مجددًا للمركز الثاني، بينما توقف شتوتجارت عند 14 نقطة في المرتبة السادسة عشرة.
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