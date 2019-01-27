رياضة | الكشف عن سبب صحوة ريال مدريد تحت قيادة سولاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب صحوة ريال مدريد تحت قيادة سولاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمحت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفوز على أشبيلية بهدفين نظيفين قبل أسبوع واحد، قد ترك الأبتسامات على وجوه لاعبي ريال مدريد، حيث أن انجاز واحد أوضح أن الفوز كان نقطة تحول.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإنه على الرغم من أن اللوس بلانكوس يواجه الليلة إسبانيول بعد ثمانية أيام فقط ، إلا أن هناك شعور حقيقي في غرفة الملابس أن الفوز كان حقيقيًا قبل وبعد لحظة في هذا الموسم.

في السابع من يناير، وبعد يوم من الهزيمة أمام ريال سوسييداد، طالب سيرجيو راموس بعقد اجتماع للفريق حيث تم توضيح أن كل مباراة يجب أن تعامل كأنها مبارة نهائية وان تلعب بالكثافة الكاملة، وهي عبارة يكررها المدرب سانتياجو سولاري في كل مؤتمر صحفي.

وإذا كان هناك شيء واضح من المباريات القليلة الماضية، فهي إن الفريق يلعب بقوة.

وأوضح سولاري قبل الرحلة إلى برشلونة (قبل مواجهة جيرونا) بقوله: "يجب أن نلعب بكثاقة وقوة المباريات القليلة الماضية ، وأن قاعدة هذا المشروع هي في قلب اللاعبين".

كما طالب سولاري الفريق بأن ينسى جدول الدوري، حيث يتقدم عليه أتليتيكو مدريد وبرشلونة فقط ،وان يكون التركيز فقط على كل مباراة عوضا عن هذا.

ويصر المدرب: "إنها أفضل طريقة للصعود في جدول الترتيب. وان هناك نقص في الأهداف والجودة لكن مع الجهد والتضحية هذا هو السبيل الذي يمكن لريال مدريد من خلاله حل مشاكلهم".