رياضة | برشلونة يحقق رقماً قياسياً في لقاء جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحقق رقماً قياسياً في لقاء جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق برشلونة الإسباني تدوين الأرقام القياسية على المستوي التهديفي هذا الموسم، بعد هز شباك جيرونا مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين من الدوري.

ونجح سيميدو في تسجيل هدف برشلونة الوحيد في الشوط الأول خلال أول عشر دقائق من اللقاء ليقص شريط أهدافه مع البرسا منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن برشلونة نجح في تسجيل 77 هدف في آخر 32 مباراة لعبها خارج ملعب الكامب نو بالدوري الإسباني.

واشار الموقع إلي أن برشلونة عادل أفضل سجله الماضي في التهديف خارج الديار والذي نجح في تحقيقه خلال الفترة ما بين 32 فبراير إلي سبتمبر 2013.