رياضة | كريستيان جروس يفاجئ جمهور الزمالك بهذا القرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يفاجئ جمهور الزمالك بهذا القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إجراء تغيير على مركز حراسة المرمى في مباراة مصر للمقاصة المقرر لها يوم الثلاثاء القادم من بطولة الدوري.

وتمسك جروس ببقاء عماد السيد في مركز حراسة المرمى وعدم الدفع بعمر صلاح بعد المطالب التي ظهرت عقب لقاء بيراميدز الأخير بإشراك الحارس الصاعد بدلًا منه بسبب وجود بعض الأخطاء.

وقرر جروس استمرار عماد السيد لثقته في قدراته وإمكانياته ودعمه على الجانب النفسي والمعنوي خوفًا من اهتزاز ثقته.

وكان الزمالك قد تعادل مع بيراميدز بنتيجة 3-3 في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري.

ويستمر غياب جنش عن حراسة المرمى أمام بيراميدز بسبب العقوبة الموقعة عليه من لجنة المسابقات بالجبلاية بإيقافه لمدة مباراتين بعد ما بدر منه أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري.

وعقد كريستيان جروس المدير الفني للفريق الزمالك ، جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون ، قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب النادي .

وتحدث جروس عن أهمية اللقاء القادم أمام المقاصة ، والمقرر له الثلاثاء المقبل ، ضمن مواجهات الجولة ال 20 لمسابقة الدورى العام ، وضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للمباراة .

كما رحب المدير الفني واللاعبون بالمنضم حديثا للفريق أحمد سيد زيزو ، متمنيا له التو فيق مع الفريق.

وفي نهاية الإجتماع وجه جروس بعض التعليمات الفنيه الخاصة التي ستنفذ في المران اليوم.

كما حصل أحمد مدبولي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، علي إذن من الجهاز الفني للفريق بعدم حضور مران اليوم، وذلك بسبب تأديته أمتحانات منتصف العام.

علي جانب آخر ،أدي أيمن حفني صانع الألعاب بالفريق، برنامج طبي وتاهيلي بصحبة الجهاز الطبي ، وذلك لتجهيزه للفترة القادمة، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني.