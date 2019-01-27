رياضة | مدافع تشيلسي على رأس أولويات أرسنال لترميم خط دفاعه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع تشيلسي على رأس أولويات أرسنال لترميم خط دفاعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي أرسنال الانجليزي، يسعى لترميم خط دفاعه، في ظل تعرض العديد من نجومه للإصابات خلال الفترة الماضية.ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أرسنال سيحاول التوقيع مع الدولي الإنجليزي، جاري كاهيل لاعب تشيلسي ، قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم الخميس.
الجدير بالذكر أن كاهيل، قد خرج من حسابات المدير الفني للبلوز ماوريسيو ساري، وصار رحيله أمرًا مؤكدًا بنهاية الموسم الحالي، إن لم يتعاقد معه أحد الأندية خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
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