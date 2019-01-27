رياضة | تعثر مفاوضات أرسنال وإنتر ميلان حول ضم بيرسيتش لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر مفاوضات أرسنال وإنتر ميلان حول ضم بيرسيتش لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، عن تعثر المفاوضات بين ناديي إنتر ميلان الايطالي وأرسنال الإنجليزي، حول إتمام التعاقد مع النجم الكرواتي إيفان بيرسيتش.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "سكاي إيطاليا"، فإن انترميلان رفض عرض من أرسنال من أجل التعاقد مع بيرسيتش على سبيل الإعارة، حيث يريد النيترازوري أن يتم البيع نهائيًأ وبمقابل مادي أعلى.

الجدير بالذكر أن أرسنال قدم عرضه بيرسيتش لإنتر ميلان من أجل ضم بيرسيتش على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بالصيف مقابل 35 مليون باوند.