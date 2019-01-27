رياضة | فوز التليفونات على طهطا في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز التليفونات على طهطا في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى تليفونات بنى سويف فى تحقيق فوز هام على ضيفه طهطا بهدفين نظيفين وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى فى أطار مباريات الجولة السادسة عشر من دورى القسم الثانى. وبدء التليفونات المباراة بتشكيل مكون من مصطفى حسن ومحمود مبارك ووائل مصطفى وعبدالله هنطش وأحمد جمال وابوالعلا محمد وبلال عبدالراضى وأحمد يوسف و محمود عبده وعبد الله النوبي وأحمد سيد . فيما بدء طهطا المباراة بتشكيل مكون من عمرو عبده وأحمد عبد العال وباسم دنيا والوى شريف ومحمود عبد الناصر وعبد العال عبد الروؤف ومحمد مصطفى وأحمد صلاح وفرغلى أحمد وهيثم محمد ومجدى ناصر . وأحرز هدفى التليفونات الثنائى أحمد يوسف و محمد أبو العلا فى الدقائق 60 و 79 من الشوط الثانى . وأجرى التليفونات خلال اللقاء تغييراته بنزول محمد رجب شيكو ومصطفى مشروع ومروان رمضان بدلا من عبد الله هنطش ومحمد أبو العلا ووائل مصطفى. فيما أجرى طهطا تغييراته بنزول معاذ خلف وسيد يحى بدلا من محمود عبد الناصر ومهدى ناصر . وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من ابراهيم نور الدين وعاونه كلا من أحمد سيد عبد الرازق ومحمد عبد الجليل وأحمد أمين حكما رابعا، وطه عطا مراقب لجنة الحكام ومحمود عبد الملك مراقب لجنة المسابقات. وبهذه النتيجة يحتل التليفونات المركز الثالث برصيد 27 نقطة فيما توقف رصيد طهطا عند 18 نقطة. ترتيب المجموعة الأولى 1- اسوان 38 نقطة 2- بنى سويف 33 نقطة 3- الإعلاميين 28 نقطة 4- المنيا 26 نقطة 5- تليفونات 27 نقطة 6- الالمونيوم 23 نقطة 7- سوهاج 21 نقطة 8- التعدين 20 نقطة 9- ديروط 20 نقطة 10- طهطا 18 نقطة 11-التحرير 16 نقطة 12- الفيوم 15 نقطة 13- الوليديه 10 نقاط 14- ناصر ملوي 7 نقاط

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