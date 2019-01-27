رياضة | تشكيل الترسانة وإف سى مصر في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الترسانة وإف سى مصر في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام "احمد كشرى" المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الترسانه الرياضى بالاعلان عن تشكيل الفريق الذى سيخوض اللقاء اليوم فى مواجهة اف سى مصر ضمن الجوله السادسة عشر من منافسات دورى القسم الثانى .

وجاءت التشكيل كالاتى : عمرخليل وهشام رجب ورضا العزب ومعتصم شيكا وحمدى حسن وأحمد هشام ومحمد فوزى وايهاب فؤاد وعماد حلمى ومحمود السيد وطارق يحيى، وفي البدلاء أشرف محمد، وأحمد منعم، ومحمود شاكر، وابراهيم منصور، ومحمد مصطفى ميدو، ووليد محمد فوزي، وحكيم الآبي.

كما اعلن "محمد صلاح" المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى اف سى مصر عن تشكيل فريقه الذي جاء يشمل الذى جاء يشمل : أحمد سعد وأسامه رجب وبلال سالم وعلاء عطا ومحمد رمضان وحميدة على وهشام عيد الحميد وبدوى عاشور واحمد الصعيدى ومصطفى سلطان ورضا السيد.

وفي البدلاء سعيد فتحي، وأحمد علي، ومحمود اسماعيل رامبو، ومحمد محمود، وأحمد ابراهيم، واحمد محسن، وابراهيم ابو الريش.

يدير اللقاء الحكم الجولي، محمد معروف، يعاونه عبد الفتاح عريشه، ومحمد سعيد وحكم رابع طارق ابراهيم.