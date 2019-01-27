رياضة | لاسارتي يستبعد 14 لاعبا من قائمة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستبعد 14 لاعبا من قائمة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة غدا الاثنين في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

شريف إكرامي، ومحمد الشناوي؛ محمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن اشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، عمرو السولية، وهشام محمد، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وأحمد حمودي، وجيرالدو، صلاح محسن.

وشهدت القائمة مفاجأة بعودة اللاعب جيرالدو بعد تعافيه الكامل من الإصابة في الفترة الماضية.

انتظم الثلاثي عمرو السولية وجونيور أجاي وياسر إبراهيم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الأحمر اليوم الأحد والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وغاب الثلاثي عن مران الفريق الأحمر الجماعي أمس السبت، واكتفوا بأداء تدريبات استشفائية ثم فترة استشفاء داخل صالة الجيمانزيوم. وأعلن الثلاثي جاهزيتهم لمباراة الأهلي غدا أمام وادي دجلة والتي تقام على ستاد بترو سبورت في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز. خصص الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للكرات العرضية، على هامش مران الفريق المقام على مختار التتش بالجزيرة. وأشرف على الفقرة سباستيان، مساعد مارتن لاسارتي، والذي حرص على إعطاء المدافعين تعليمات فنيه، في طريقة الوقوف داخل منطقة الجزاء. وقام لاسارتي بايقاف الفقرة اكتر من مرة لاعطاء المهاجمين تعليمات خاصة في التحرك للهروب من الرقابة، قبل مواجهة وادي دجلة، بالدوري العام. ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة، مساء غدٍ الإثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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