رياضة | فوز دمنهور والمنصورة والمحلة وسقوط فاركو وكفر الشيخ بالمظاليم

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، في تحقيق إنتصار صعب، على حساب فريق الأوليمبي، بهدف نظيف، في الجولة الـ 16 للمجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 10 للشوط الثاني عن طريق اللاعب ماهر العشرى.

وتصدر فريق دمنهور قمه المجموعة بعد فوزه على فريق الجزيرة بمطروح بهدف مواندا في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وتخطى غزل المحله، نظيره فريق الرجاء، بالفوز بهدف خالد رسلان في الدقيقة 5 من الشوط الثاني.

وسقط كفر الشيخ خارج ملعبه بالخسارة من فريق أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم محمود صلاح للكفر، بالدقيقة 21 ثم تعادل مؤمن بدوي لأبو قير بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز أحمد غنيم هدف الفوز للنادي السكندردي من خطأ فادح لحارس المرمى.

وفاز فريق طنطا على فريق الحمام بهدف اسماعيل بامبا في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، كما حقق سيدى سالم فوز مستحق علي فريق تلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل لسيدى سالم كلاً من اسلام سعيد ورضا خليف وحاتم سمير، وسجل لتلا نانا ومصطفى صيام.

وضرب فريق بلديه المحله نظيره فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل محمود عبد الله في الدقيقة 17 ومحمود شهاب في الدقيقة 18 ومحمد نصر في الدقيقة 45 للشوط الأول، وعلاء شعبان في الدقيقة 63،وسجل هدف فاركو على بهيج في الدقيقة 67 .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 30 نقطة

2- المنصورة 29 نقطة

3- البلدية 28 نقطة

4- طنطا 28 نقطة

5- الرجاء 27 نقطة

6- غزل المحله 27 نقطة

7- الأوليمبي 25 نقطة

8- ابو قير 24 نقطة

9- فاركو 20 نقطة

10- كفر الشيخ 18 نقطة

11- الحمام 17 نقطة

12- الجزيره 14 نقطة

13- شباب تلا 9 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط