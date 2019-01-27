رياضة | أرناوتوفيتش: التجديد لوست هام هو القرار الأفضل في حياتي

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أعرب النجم النمساوي ماركو أرناوتوفتيش، مهاجم فريق وست هام يونايتد الانجليزي، على سعادته البالغة بقرار التجديد مع الهامرز.
وقال أرناوتوفيتش في تصريحات صحفية: "أريد أن أقول للجماهير إنني سعيد بالبقاء ، ويسرني أن ألعب مرة أخرى ، وأظهر نفسي واسجل الأهداف ، وأن أقدم المساعدة ، ولكنني أقول أيضاً إن النقطة الرئيسية انني لن ارفض [اللعب أو التدريب] ، انا سعيد بأن ويستهام يتطور".
وأضاف: "سنواجه مباراتين صعبة في البريميرليج [ وولفرهامبتون وليفربول ] ، متأكد من أن الجودة التي توجد لدينا كافية للفوز بالمباريات ، اعطوني المشجعون القوة ، وأعطوني الطاقة ، ولهذا يجب أن أكون هنا وهذا هو سبب رغبتي في البقاء".
واختتم: "لم أكن أرغب ابدًا في الانتقال لأنني أكره هذا النادي ، لم تكن هذه ابدًا نيتي ، أنا أحب هذا النادي وسأظل أحب هذا النادي مهما كان ، لديك قرارات يجب عليك اتخاذها في الحياة ، لكنني أقول من الآن فصاعداً لا يهم ما سيحدث سأحب وست هام دائما وسيظل دائماً جزءًا كبيرًا في حياتي".
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