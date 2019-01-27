رياضة | أرناوتوفيتش: التجديد لوست هام هو القرار الأفضل في حياتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرناوتوفيتش: التجديد لوست هام هو القرار الأفضل في حياتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم النمساوي ماركو أرناوتوفتيش، مهاجم فريق وست هام يونايتد الانجليزي، على سعادته البالغة بقرار التجديد مع الهامرز.

وقال أرناوتوفيتش في تصريحات صحفية: "أريد أن أقول للجماهير إنني سعيد بالبقاء ، ويسرني أن ألعب مرة أخرى ، وأظهر نفسي واسجل الأهداف ، وأن أقدم المساعدة ، ولكنني أقول أيضاً إن النقطة الرئيسية انني لن ارفض [اللعب أو التدريب] ، انا سعيد بأن ويستهام يتطور".

وأضاف: "سنواجه مباراتين صعبة في البريميرليج [ وولفرهامبتون وليفربول ] ، متأكد من أن الجودة التي توجد لدينا كافية للفوز بالمباريات ، اعطوني المشجعون القوة ، وأعطوني الطاقة ، ولهذا يجب أن أكون هنا وهذا هو سبب رغبتي في البقاء".

واختتم: "لم أكن أرغب ابدًا في الانتقال لأنني أكره هذا النادي ، لم تكن هذه ابدًا نيتي ، أنا أحب هذا النادي وسأظل أحب هذا النادي مهما كان ، لديك قرارات يجب عليك اتخاذها في الحياة ، لكنني أقول من الآن فصاعداً لا يهم ما سيحدث سأحب وست هام دائما وسيظل دائماً جزءًا كبيرًا في حياتي".