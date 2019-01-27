رياضة | أليجري يكشف حقيقة عودة بوجبا إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يكشف حقيقة عودة بوجبا إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الايطالي، عن حقيقة الأخبار التي تفيد بأن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الانجليزي، قد يعود مرة أخرى لليوفي.

وقال أليجري عن بوجبا: " أنت [الصحفي] لديك مثل هذه الأوهام، أعتقد أن عودة بوجبا إلى يوفنتوس أمر مستبعد للغاية".

وأضاف في هذا السايق قائلاً: "لن أخدع نفسي، أعتقد أنه سيكون من الصعب حقًا رؤية بوجبا يعود إلى يوفنتوس".