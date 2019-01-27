رياضة | نجم وسط توتنهام على رادار كبار البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم وسط توتنهام على رادار كبار البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في ظل اقتراب رحيل النجم الدولي الدانماركي كريستيان إيركسن، عن صفوف فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي، فقد ظهرت عدة أندية تود الحصول على خدماته.ووفقًا لما ذكرته صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم الأحد، فإن نادي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين مهتمين بالتعاقد مع ايركسن.
الجدير بالذكر ان نادي ريال مدريد الإسباني هو الآخر، يتواجد على رأس الراغبين في التعاقد مع إيركسن، لكي يكون الخليفة الأمثل للكرواتي لوكا مودريتش.
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