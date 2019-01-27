رياضة | "بامبا" يقود طنطا لفوز ثمين على الحمام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بامبا" يقود طنطا لفوز ثمين على الحمام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق طنطا بقيادة أيمن المزين في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة، بالفوز على الحمام في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب طنطا بالجولة 16 في المجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وشهد الشوط عدم وجود خطورة على مرمى الفريقين، وسحب المزين أسامة مرعي وأشرك أحمد قطاوي لتعزيز خط الوسط قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح الوافد الجديد اللاعب السنغالى إسماعيل بامبا في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 24 من زمن الشوط الثانى، من تمريرة من كريم أسامة الذي تألق بالشوط الثاني، ليضغط الحمام لادراك التعادل ولكن بدون جدوي في تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز طنطا بهدف نظيف، وسط تشجيع كبير جماهير طنطا التي وجهت التحية لأيمن المزين المدير الفني للفريق وجميع اللاعبين والجهاز الفني، وطالبتهم بالفوز علي البلدية بالمباراة المقبلة والمقرر لها يوم الخميس بعد المقبل.

يرتفع رصيد طنطا ل28 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن دمنهور المتصدر، ويتجمد رصيد الحمام عند النقطة 17 في المركز الحادي عشر.

خاض طنطا الشوط الأول بتشكيل مكون من السيد الصاوى، وسليمان عبد ربه، ومحمد العشرى، وأحمد فوزي، وباسم عبد العزيز، ومحمد اسعد، وعلاء بدرى، وعبد الرحمن الدح، وأسامة مرعى، ومحمود مكى محمد مودى

دكة البدلاء:- اسلام طارق، ومحمد الشاذلى، واحمد قطاوى، ومصطفى امين، وحسام غالى، وكريم اسامة، واسماعيل بامبا.

بينما جاء تشكيل الحمام مكون من محمد عاطف، واحمد بيبو، وليد ابراهيم، والدماطي، ومحمد حفظي، ومهنا منصور، ومؤمن فكري، وهشام احمد، والدسوقي مسعد، واحمد الفار، وخالد كساب.

أدار المباراة طارق مجدي حكما وعاونه كل من، تامر رشاد، واحمد بكر، واسلام صابر، وجاء جمال الدين محمد مراقبا عن لجنة المسابقات