رياضة | فوز أسوان وديروط والإعلاميين والوليدية والتحرير بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز أسوان وديروط والإعلاميين والوليدية والتحرير بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت الجولة الـ 16 للمجموعه الاولى للقسم الثاني، عن فوز أسوان على سوهاج بهدف سجله اللاعب سيلا من ضربة جزاء في الدقيقة 55 من الشوط الثاني وكان فريق اسوان لعب بعشرة لاعبين بعد طرد احمد صبري في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وتعادل المنيا مع فريق بنى سويف، بهدف لكل منهما، حيث تقدم معتز محروس في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، من ضربة جزاء وتعادل احمد عصام للمنيا في الدقيقة 82.

وتغلب الإعلاميين بهدفين مقابل هدف، على حساب فريق مركز شباب ناصر ملوي، وشهد اللقاء تقدم محمد زكي بالهدف الاول من ضربة جزاء في الدقيقة 10 من الشوط الأول، ثم تعادل فريق ناصر ملوي، عن طريق اللاعب اشرف سمير من ضربة جزاء وخرج الشوط الأول بالتعادل الايجابي ثم استطاع الإعلاميين من الفوز والتقدم بالهدف الثانى، عبر اللاعب أحمد كمال في الدقيقة 32 من الشوط الثاني.

وتغلب ديروط على الألومنيوم بهدف حسام منصور في الدقيقة 10 من الشوط الثاني، وحقق تليفونات بني سويف فوز مستحق على طهطا بهدفي أحمد يوسف في الدقيقة 60 ومحمد أبو العلا في الدقيقة 79 .

ونجح فريق الوليدية في الفوز على النصر للتعدين بهدف محمود عاشور في الدقيقة 10 من الشوط الثاني، وفاز التحرير على الفيوم بهدف أحمد عبد الرزاق في الدقيقة 70.

ترتيب المجموعة الأولى

1- اسوان 38 نقطة

2- بنى سويف 33 نقطة

3- الإعلاميين 28 نقطة

4- المنيا 26 نقطة

5- تليفونات 27 نقطة

6- الالمونيوم 23 نقطة

7- سوهاج 21 نقطة

8- التعدين 20 نقطة

9- ديروط 20 نقطة

10- طهطا 18 نقطة

11-التحرير 16 نقطة

12- الفيوم 15 نقطة

13- الوليديه 10 نقاط

14- ناصر ملوي 7 نقاط