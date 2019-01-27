انت الان تتابع تفاصيل خبر تحتضنها مصر.. تأجيل انطلاق أمم أفريقيا لهذا السبب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 06:50 مساءً - وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للعبة، المقررة إقامتها في مصر صيف هذا العام، أسبوعاً، في تطور جديد بعد أقل من 3 أسابيع على منح شرف استضافة البطولة للدولة العربية بعد سحب تنظيمها من الكاميرون.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أحمد شوبير، في تصريحات تلفازية، إنهم تلقوا موافقة من الاتحاد القاري على تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 أسبوعاً واحداً.

وجاء التأجيل استجابة لطلب تقدم به عدد من دول شمال أفريقيا؛ بسبب تعارض فترة الإعداد للبطولة مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة الأبرز للمنتخبات على صعيد القارة السمراء، ما بين 15 يونيو و13 يوليو المقبلين، قبل تأجيلهما أسبوعاً كاملاً لتنطلق يوم 21 من يونيو 2019، على أن تنتهي في 19 يوليو من العام ذاته.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة قد أسند مهمة تنظيم النهائيات القارية في الثامن من يناير الجاري إلى مصر؛ بعد سحب تنظيمها من الكاميرون بسبب عدم إيفاء الأخيرة بالجدول الزمني وبطء استعداداتها.

وهذه هي المرة الخامسة التي تنال فيها مصر تنظيم النهائيات الأفريقية بعد أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، حيث تُوّج "الفراعنة" في 3 مناسبات من أصل 4 (باستثناء نسخة 1974)، لكن النسخة المقبلة "كان 2019" ستعرف مشاركة 24 منتخباً، سيتقسَّم على 6 مجموعات، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة الأفريقية.

يُذكر أن منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا ضمِنت التأهل للعرس القاري الكبير، في حين تملك ليبيا فرصة اللحاق بها في حالة الفوز على جنوب أفريقيا، في اللقاء المنتظر بينهما بالـ22 من مارس المقبل، في آخر جولات التصفيات القارية المؤهلة للنهائيات القارية.