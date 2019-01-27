شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يقلب الطاولة على روما في الكالتشيو والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن أتالانتا من قلب النتيجة أمام نظيره روما، ليتعادل الفريقان 3-3 لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي.

وتقدم روما على نظيره أتالانتا، بـ3 أهداف نظيفة في الـ40 دقيقة الأولى من المباراة، قبل أن ينجح لاعبو أتالانتا من قلب النتيجة وتسجيل 3 أهداف، والحصول على نقطة من اللقاء.

وذكرت شبكة "أوبتا" الشهيرة بالإحصائيات، أن أتالانتا تمكن في العودة من التأخر بـ3 أهداف، للمرة الثانية في تاريخه بالدوري الإيطالي.

وأضافت أن المرة الأولى كانت في عام 1992، أمام فريق فوجيا.