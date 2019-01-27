شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح يعبر القادسية بثنائية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز فريق الفتح السعودي على ضيفه القادسية 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الـ17 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم. وسجل هدفي الفتح جواو بيدرو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، ومحمد المجحد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد أحمد يوسف الزين لاعب القادسية في الدقيقة 43. وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الـ11.



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