شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غضب مدرب برشلونة من جوارديولا والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشفت تقارير صحفية أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، غاضب من بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وضم برشلونة فرانكي دي يونج، لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام الهولندي، مقابل 65 مليون يورو، بداية من الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة إكسبريس البريطانية، فإن فالفيردي ليس سعيدًا بسبب تواصل جوارديولا مع دي يونج، من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف مان سيتي.

دي يونج، ارتبط بالانتقال إلى صفوف مان سيتي وباريس سان جيرمان، قبل أن ينضم رسميًا إلى النادي الكتالوني.

وكان جوارديولا، قد أكد أن مان سيتي، لا يمكنه منافسة برشلونة وريال مدريد، فيما يتعلق بالصفقات.