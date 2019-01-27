شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة مهدد بضربة قوية أمام فالنسيا والان مع التفاصيل

الخليج 365- بات نادي برشلونة مهددا بخسارة ثنائي الفريق أمام فالنسيا في الجولة المقبلة بالدوري الإسباني.



وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الثنائي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، يمتلكان أربعة بطاقات صفراء، قبل اللعب أمام جيرونا اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن جوردي ألبا وبوسكيتس، لا يمكن المساس بهما في تشكيل برشلونة ، لذلك يجب عليهما توخي الحذر حتى لا يتعرضان للإيقاف أمام فالنسيا.

وأكدت أنه في حال تلقي الثنائي بطاقة صفراء اليوم فإنهما سيغيبان عن مباراة فالنسيا في الأسبوع المقبل ضمن منافسات الليجا.